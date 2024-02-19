В Уфе инженерный лицей-интернат празднует 30-летие

Республиканскому инженерному лицею-интернату исполнилось 30 лет. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло в уфимском Городском дворце культуры. Гостями стали учащиеся, выпускники лицея и ветераны педагогики разных лет.

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 551 ученик. Здесь идет углубленное изучение математики и точных наук. Тесное сотрудничество ведется с нефтяным университетом.