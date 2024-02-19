Садоводов предупредили об уголовной ответственности за выращивание ипомеи

Уголовным преследованием грозит дачникам России выращивание ипомеи трёхцветной. Соответствующее постановление подписано председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Из документа следует, что выращивание десяти и более кустов этого декоративного растения грозит уголовной ответственностью (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Уточняется, что выращивание от 10 до 100 кустов ипомеи будет расцениваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов – в особо крупном.