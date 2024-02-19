В Башкирии фиксируют рост количества аварий с участием подростков

В Башкирии фиксируют рост количества ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Башкирии Линар Зиннуров.
В эфире проекта «Четно говоря» он отметил, что в прошлом году госавтоинспекторы зарегистрировали 106 таких аварий. В результате погибли двое парней, еще 114 человек получили травмы различной степени тяжести.
Тем не менее, в ведомстве фиксируют снижение количества погибших, тогда как все больше становится пострадавших.
По словам Линара Зиннурова, в первый месяц этого года за управление транспортными средствами задержаны 85 несовершеннолетних, которые совершили 195 правонарушений. Из этого числа 11 подростков сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.