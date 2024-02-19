В Уфе после утреннего коллапса на Нагаевском шоссе движение восстановлено

Сегодня утром здесь было затруднено движение транспорта. По информации пресс-службы Минтранса Башкирии, проблему удалось решить довольно быстро.

Причина: в 06:30 утра вахтовый автобус большого класса развернуло на улице Колгуевской. В ГИБДД столицы уточняют, что заказной автобус не мог двигаться вверх по крутому подъему улицы и застрял на дороге.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, эта дорога не предназначена для проезда больших автобусов из-за максимального угла наклона: 123%. Проезд на этом участке дороги открыт только для легковых машин и автобусов малого класса.

На месте работали сотрудники ГИБДД и представители дорожных служб города. Движение на Нагаевском шоссе было восстановлено в течение двух часов. По состоянию на 08:30 утра автомобили двигались свободно.

Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за утреннего затруднения движения увеличился интервал подачи общественного транспорта, что в свою очередь спровоцировало увеличение количества пассажиров на остановочных пунктах.

Как только движение восстановили, автобусные маршруты стали двигаться в соответствии с расписанием: все перевозчики работают в штатном режиме.