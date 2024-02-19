В историческом центре Уфы посадят более 600 новых деревьев

Власти башкирской столицы в рамках реконструкции и благоустройства улицы Октябрьской революции намерены высадить более 660 новых деревьев, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В настоящее время на этой улице есть 257 зеленых насаждений. Их средний возраст – 70 лет, большая часть деревьев повреждена, они сухие и ослабленные.

Эти насаждения несколько раз кронировали и обрезали в целях обеспечения безопасности в зоне расположения электропроводов. По этой причине, а также из-за механических и погодных повреждений стволы деревьев поражены грибными заболеваниями, их сердцевина сгнила. Вместо них планируют посадить новые.