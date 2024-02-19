В Башкирии пожилую женщину увезли в реанимацию после пожара

В Стерлитамаке на 6 этаже МКД по улице Коммунистической загорелась кухня. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, прибывшим на место огнеборцам удалось спасти 82-летнюю женщину.

К сожалению, она получила ожоги 2 и 3 степени на площади 25% тела. Кроме того, пенсионерка отравилась продуктами горения. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ближайшего стационара.

Еще 15 человек эвакуировались из дома самостоятельно. Пожар удалось быстро потушить, его распространения на соседние квартиры не допущено.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы холодильника.