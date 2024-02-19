В Башкирии с помощью беспилотников находят недобросовестных недропользователей

Башкирия всегда была богата полезными ископаемыми. Их добыча осуществляется на территории региона десятилетиями. В течение этих лет в сфере недропользования скопилось множество проблем. Однако с 2018 года эти проблемы планомерно решаются – с того момента, как к власти пришла управленческая команда Радия Хабирова.

Сегодня вандалов, которые наносили вред природе ради прибыли, лишают лицензий, а в отношении недобросовестных недропользователей возбуждаются уголовные дела. Свои усилия в рамках деятельности республиканской межведомственной комиссии по вопросам недропользования объединили природоохранные ведомства и правоохранительные органы. Они продолжают системную работу, начатую в 2021 году по инициативе Радия Хабирова.

Представители комиссии работают в тесном контакте с бизнесом и общественностью. Для выявления нарушителей природоохранные ведомства активно используют современные технологии. Еще не так давно поймать с поличным «черных копателей» было проблематично, так как они узнавали о предстоящих проверках и быстро сворачивали свою работу.

О том, как решается проблема сейчас, в эфире телепроекта «Честно говоря» рассказал главный специалист-эксперт Уфимского территориального управления минэкологии Башкирии Ильнур Суярембитов. По его словам, ситуация на сегодняшний день существенно изменилась: для мониторинга территорий применяются беспилотники, закупленные правительством региона для борьбы с нарушениями в недропользовании: их тяжелую технику отлично видно сверху.

Легко заметить, если по условиям лицензии на участке должно вестись геологическое изучение, а там работает тяжелая техника, например экскаваторы. Облеты проводятся регулярно, нарушения фиксируются и передаются в Росприроднадзор или Россельхознадзор, если речь идет о землях сельхозназначения. Ильнур Суярембитов, главный специалист-эксперт Уфимского территориального управления минэкологии РБ

Напомним, ранее стало известно о резонансном случае: золотодобытчик, который обязан был рекультивировать участки в Учалинском районе, продолжал добывать ресурсы до последнего. По результатам работы межведомственной комиссии в отношении этих «черных копателей» возбуждены уголовные дела.

Теперь недобросовестным недропользователям в судебном порядке предстоит выплатить в бюджет региона около 35 млрд рублей в качестве компенсаций за вред, который был нанесен природе республики.