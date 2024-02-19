Башкирия стала рекордсменом проекта «Сильные идеи для нового времени»

Башкортостан – рекордсмен проекта «Сильные идеи для нового времени». В 2024 году от республики поступило 3 705 заявок. Об этом говорили сегодня на заседании «Клуба губернаторов». В нем принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Напомним, цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных идей развития до 2030 года. Башкортостан первым среди российских субъектов провел региональный форум «Сильные идеи для нового времени». Шесть победителей конкурса идей и три победителя конкурса перспективных брендов получили сертификаты на сумму 500 тысяч рублей. Активно участвует в проектах Агентства стратегических инициатив. В рамках этого взаимодействия Башкортостан два года подряд входит в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В республике создана инфраструктура для реализации идей и достижения значимых результатов, рассказал в своем выступлении Глава Башкортостана.

Благодаря форуму люди имеют возможность окунуться в мир прекрасных людей, прекрасных идей и получить реальную поддержку. Почему от Башкортостана такое большое количество инициатив? Это естественный процесс. Он обусловлен тем, что долгие годы мы планомерно формировали экосреду для общественной активности, становления институтов гражданского общества. Приведу только два примера. Объём грантов Главы Башкортостана на развитие институтов гражданского общества – 300 млн рублей ежегодно. Это большая сумма, одна из самых крупных среди грантов субъектов Российской Федерации. Мы также активно участвуем в конкурсах на получение президентских грантов. Поэтому для инфраструктурной поддержки, безусловно, важное, определяющее значение имеет финансирование. Ещё один интересный факт. По данным «Медиалогии», по количеству публикаций и объёму освещения форума «Сильные идеи для нового времени» Башкортостан занимает второе место после Москвы. И это коррелирует с реальным результатом, который мы получаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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