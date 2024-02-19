Башкирия стала рекордсменом проекта «Сильные идеи для нового времени»

Благодаря форуму люди имеют возможность окунуться в мир прекрасных людей, прекрасных идей и получить реальную поддержку. Почему от Башкортостана такое большое количество инициатив? Это естественный процесс. Он обусловлен тем, что долгие годы мы планомерно формировали экосреду для общественной активности, становления институтов гражданского общества. Приведу только два примера. Объём грантов Главы Башкортостана на развитие институтов гражданского общества – 300 млн рублей ежегодно. Это большая сумма, одна из самых крупных среди грантов субъектов Российской Федерации. Мы также активно участвуем в конкурсах на получение президентских грантов. Поэтому для инфраструктурной поддержки, безусловно, важное, определяющее значение имеет финансирование. Ещё один интересный факт. По данным «Медиалогии», по количеству публикаций и объёму освещения форума «Сильные идеи для нового времени» Башкортостан занимает второе место после Москвы. И это коррелирует с реальным результатом, который мы получаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан