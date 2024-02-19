В Башкирии в выходные задержали 140 нетрезвых водителей

В ходе рейда в выходные сотрудники ГИБДД задержали 140 нетрезвых водителей. Некоторые нарушители пытались диктовать свои условия госавтоинспекторам. Тем не менее хамство им не помогло. На всех нарушителей были составлены протоколы, в том числе и за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Машины были помещены на штрафстоянку. Типичные любители езды под градусом пытались устроить погоню, врезались в стоящие машины. В итоге рейда выявили четверых водителей, которые сели за руль пьяными повторно, им грозит уголовная ответственность. Всего же было выявлено свыше 3 тысяч нарушений.
Телефон горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92
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