В Башкирии в выходные задержали 140 нетрезвых водителей

В ходе рейда в выходные сотрудники ГИБДД задержали 140 нетрезвых водителей. Некоторые нарушители пытались диктовать свои условия госавтоинспекторам. Тем не менее хамство им не помогло. На всех нарушителей были составлены протоколы, в том числе и за отказ от прохождения медосвидетельствования.