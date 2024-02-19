В Башкирии прошел концерт в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана

В честь празднования 35-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана во дворце культуры Стерлитамакского района прошел концерт заслуженного артиста республики Рамиля Бадамшина «Очередями льются строчки». Певец исполнил песни о любви к Родине, о жизни, о семье.
Перед каждой песней Рамиль Бадамшин рассказывал предысторию создания композиции. Также со сцены звучали песни, посвященные участникам спецоперации и даже именным подразделениям – батальонам Шаймуратова, Доставалова, Салавата Юлаева.