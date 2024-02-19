Звукорежиссер телеканала БСТ создает электронную музыку с национальными мотивами

Звукорежиссер телеканала БСТ рвет танцполы. Танцевальные ритмы диджея переплетаются с традиционными башкирскими мелодиями и национальными инструментами, которые девушка вплетает в техно и транс.

Башкирские мелодии в новой обработке звучат в аранжировке Лейлы Владимировой. Девушка вплетает национальные мотивы в техно и транс. Её музыку можно услышать на уфимских танцполах. Не так давно музыкант поделилась синглом «Карабай» с подписчиками в соцсетях. В сумме рилс набрал 900 тысяч просмотров.

Электронной музыкой Лейла увлеклась семь лет назад. А начала приспосабливать национальные мелодии для танцополов два года назад. Её вдохновили рабочие поездки по районам республики, живописные пейзажи родного края. Лейла мастерски владеет кураем, кубызом и домрой. К работе над аранжировкой она привлекала и своих друзей-музыкантов. На сцену звукорежиссер телеканала БСТ выходит на сцену под именем «Хан кызы».

За пультом Лейлу часто можно увидеть в тюбетейке. Головной убор ей достался от деда.

С помощью такого устройства создается музыка. Контроллер воспринимает силу нажатия, высоту ноты и её длительность. На каждой кнопке записаны инструменты.

Девушка продолжает династию творцов. Её дедушка был татарским поэтом и писателем. Известная песня «Сарманай» написана на его стихи. Отец девушки – музыкант, а мама – журналист-сценарист. Именно мама одна из первых слушает треки. Все аранжировки прошли через её серьезную критику.