Сегодня «Салават Юлаев» проведёт заключительный матч на выезде в регулярном сезоне. Соперником нашей команды станет московское «Динамо». Юлаевцы подходят к этой игре с двумя «сухими» поражениями подряд от СКА из Санкт-Петербурга и ярославского «Локомотива».

Динамовцы имеют пятиматчевую победную серию и второе место в Западной конференции. «Салават» за четыре игры до завершения регулярного сезона – третий на Востоке. Прямую трансляцию встречи «Динамо» – «Салават Юлаев» смотрите сегодня на телеканале БСТ в 21:20.