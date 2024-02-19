Никита Богданов из Уфы вновь стал чемпионом России по мотогонкам на льду

Никита Богданов в третий раз в карьере стал чемпионом России по мотогонкам на льду. Спортсмен представляет уфимский Центр технических видов спорта имени Кадырова. Решающим стало выступление на заключительном этапе личного чемпионата страны, где Богданов завоевал первое место, набрав в заездах максимальное количество баллов.

Главным его конкурентом в борьбе за чемпионский титул был Динар Валеев из тольяттинской «Мега-Лады». Но уфимец дважды обогнал его в совместных заездах. Остальные уфимские гонщики Евгений Шаров, Иван Гаврилов и Василий Несытых заняли места с десятого по 12-е.