На выставке «Россия» возле стенда Башкирии работали эндокринологи и диетологи

В каких продуктах содержится скрытый сахар, как снизить вес и собрать правильную здоровую тарелку? Об этом гостям стенда Башкортостана на выставке «Россия» в Москве рассказывали эндокринологи и диетологи из республики.

В завершающий день недели «Здоровый Башкортостан» специалисты рассказали какие продукты несут вред, а какие помогут в борьбе с лишним весом. Кроме того, врачи физкультурного диспансера знакомили со своими методиками и на практике показывали, как снимать боль и нагрузку в суставах при помощи тейпирования. Особо она полезна при травмах. Кроме того, на стенде прошел розыгрыш путевок в санатории республики.