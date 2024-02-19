В Башкирии прошёл межрегиональный форум «Возрождение утраченного»

Прошёл межрегиональный форум «Возрождение утраченного». Участниками форума помимо сельчан, представителей руководства района и общественных организаций стали гости из Татарстана, Москвы, а в режиме видеоконференции присоединились представители Чувашии.
В селе возродили культурно-массовый национальный праздник «Акатуй». Здесь прошли тематические выставки и мастер-классы по приготовлению солдатской каши, блинов и чак-чака.
На главной сцене праздника многонациональным и многодетным семьям вручили благодарственные письма и памятные подарки. В ходе экскурсии гости форума стали участниками праздника «Самовар», организованного по инициативе жителей и познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд чувашской кухни. Также на площадке прошла акция «Трезвый водитель».