В Башкирии прошёл межрегиональный форум «Возрождение утраченного»

Прошёл межрегиональный форум «Возрождение утраченного». Участниками форума помимо сельчан, представителей руководства района и общественных организаций стали гости из Татарстана, Москвы, а в режиме видеоконференции присоединились представители Чувашии.

В селе возродили культурно-массовый национальный праздник «Акатуй». Здесь прошли тематические выставки и мастер-классы по приготовлению солдатской каши, блинов и чак-чака.