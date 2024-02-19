В Уфе отец вместе с сыном сбывал наркотики

В Уфе двоим мужчинам вынесли приговор за сбыт наркотиков. Отец и сын признаны виновными в в покушении на сбыт наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Судом установлено, что в январе 2023 года родственники устроились на работу в интернет-магазин по распространению запрещенных веществ. Мужчины с помощью инструкций и координат находили наркотики для дальнейшего распространения через закладки-тайники.