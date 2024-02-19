Семья из Уфы победила на республиканском фестивале «Новогодние семейные игры»

Юлдашевым не было равных во всех четырёх спортивных испытаниях – ведение мяча клюшкой, тачка, бег с обручем и бобслей. Активные родители приучили к физкультуре и своих четверых детей. Самому младшему из них полгода – но и он уже приобщается к спорту в плавании.
Прежде чем выйти на республиканские старты, Юлдашевы прошли сито отборочных соревнований. А ещё тренировались – на катке всей семьей, на лыжах, летом играют в футбол, волейбол. Особая любовь – эстафеты, в них Юлдашевым нет равных. Даже полугодовалый Алан не остается в стороне.
Финат и Дарья вместе 14 лет. Сразу решили – детей будет много, и каждый будет занят спортом, творчеством или наукой. Кому что по душе. Так, старший Аскар – футболист, Макар занимается дзюдо четвертый год, Сафина пока распоряжается будущим кукол, младший – главный болельщик, для которого кубки пока яркие игрушки.
Новогодние семейные игры проводятся в Башкортостане с 2020. В этом году приняли участие 60 семей из разных городов и районов республики. И это одно из сотен мероприятий, которые уже в год семьи проходят в Башкортостане.
Усилят и социальную поддержку многодетных семей. Действуют почти 40 мер и разрабатываются новые. Среди наиболее востребованных: бесплатное горячее питание для школьников, предоставление мест в детсадах вне очереди, бесплатные кружки и секции, обучение в колледжах. Все для того, чтобы каждая семья могла вписать свою фамилию в историю Башкортостана.