В Уфе прошёл Всероссийский чемпионат по карате

«Олимпийские надежды» – под таким названием в Уфе прошел Всероссийский чемпионат по карате. Турнир открыл Глава Федерации карате России Сергей Цой, поддержать спортсменов в столицу республики приехала и народная артистка России Анита Цой.
30 регионов России, более полутора тысяч спортсменов – «Олимпийские надежды». Старт Всероссийскому турниру дал Глава Федерации карате России Сергей Цой. На торжественной церемонии он пожелал участникам соревнований ярких побед.
Вы знаете, Республика Башкортостан в нашей Федерации одна из самых авангардных. Я горжусь сегодня, что на прошедшем чемпионате мира в Будапеште единственный спортсмен, который получил бронзовую медаль, – Башкортостана. Это показатель того, как очень мощно развивается карате в Башкортостане. И это будет дальше и дальше двигаться вперёд. Мы развиваемся, у нас уже 79 регионов. Это было бы невозможно, если бы не было поддержки государственной власти, Президента. Сейчас более 353 тыс. спортивных объектов. Но нужно, конечно, больше. Для нас как бы поддержка подрастающего поколения является основной, поскольку мы понимаем, что это наше будущее. И Башнефть, и сама Роснефть делает очень многое для того, чтобы развивать юношеские виды спорта, и в том числе карате.Сергей Цой, глава федерации карате России
А это тот самый спортсмен из Башкирии – Эрнест Шарафутдинов, обладатель бронзовой медали чемпионата мира в Будапеште.
В таких соревнованиях всегда интересно поучаствовать, проверить свой уровень, проверить уровень соперников. Конкуренция была хорошая. Я выступал вчера, первое место вчера занял. Провёл три боя.Эрнест Шарафутдинов, призёр чемпионата мира по карате
Поддержать боевой дух спортсменов прилетела в Уфу народная артистка России Анита Цой. Признается – практически всю жизнь является поклонницей карате и даже написала гимн этому виду спорта.
Для меня большая честь, что меня пригласили сюда. Для меня была большой ответственностью написать гимн федерации, потому что для нас это особая жизнь, даже внутри семьи. Она состоит из принципов, именно которым обучают наших каратистов юных, да и все спортсмены всего мира знают эти принципы. И они, конечно, основа настоящих человеческих отношений.Анита Цой, народная артистка России
Сегодня карате в стране занимаются свыше 300 тысяч человек. Президент России ставит задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70 процентов граждан. Как отметил Сергей Цой, дело федерации и всех каратистов помочь главе государства в реализации этих планов.