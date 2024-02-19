В Уфе прошёл Всероссийский чемпионат по карате

Вы знаете, Республика Башкортостан в нашей Федерации одна из самых авангардных. Я горжусь сегодня, что на прошедшем чемпионате мира в Будапеште единственный спортсмен, который получил бронзовую медаль, – Башкортостана. Это показатель того, как очень мощно развивается карате в Башкортостане. И это будет дальше и дальше двигаться вперёд. Мы развиваемся, у нас уже 79 регионов. Это было бы невозможно, если бы не было поддержки государственной власти, Президента. Сейчас более 353 тыс. спортивных объектов. Но нужно, конечно, больше. Для нас как бы поддержка подрастающего поколения является основной, поскольку мы понимаем, что это наше будущее. И Башнефть, и сама Роснефть делает очень многое для того, чтобы развивать юношеские виды спорта, и в том числе карате.

Сергей Цой, глава федерации карате России