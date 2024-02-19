В Уфе выходили полукилограммовую малышку

Девочка появилась на свет ещё в ноябре. За жизнь ребенка боролись врачи перинатального центра. А специалисты Республиканской детской клинической больницы провели ей сложную операцию по восстановлению зрения. Сегодня малышка готовится к выписке.

Эта кроха очень торопилась родиться. Девочка появилась на свет в начале ноября на 26 неделе беременности с критическим весом 475 граммов. А дальше реанимация, аппарат ИВЛ, карантин и долгое лечение. После перинатального центра – следующий этап, операция на глаза.

Осмотр сетчатки глаза – неприятная, но необходимая процедура. Ретинопатия при отсутствии лечения со значительной вероятностью приводит к слепоте. Поэтому и операцию нужно делать незамедлительно.

Ежегодно здесь оперируют около 70 недоношенных деток. Благодаря новой технологии –лазерной коагуляции сетчатки – более чем у пятисот малышей зрение сохранилось. Эту малышку прооперировали на прошлой неделе. Успешно. У девочки большие шансы вести полноценный образ жизни.

Под чутким уходом медсестер малыши не только восстанавливаются, но и продолжают расти, набирать вес. За три квартала 2023 года в республике родилось недоношенными почти 1700 детей. За каждым нужен особый уход. Профессионализм врачей делает свое дело.