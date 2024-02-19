Башкортостан стал рекордсменом проекта «Сильные идеи для нового времени»

В 2024 году от республики поступило 3 705 заявок. Об этом говорили сегодня на заседании «Клуба губернаторов». В нём принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Цель форума – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных идей развития до 2030 года. Башкортостан первым среди российских субъектов провёл региональный форум «Сильные идеи для нового времени». Шесть победителей конкурса идей и три победителя конкурса перспективных брендов получили сертификаты на сумму 500 тыс. рублей.

Республика активно участвует в проектах Агентства стратегических инициатив. В рамках этого взаимодействия Башкортостан два года подряд входит в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В республике создана инфраструктура для реализации идей и достижения значимых результатов, рассказал в своем выступлении Глава Башкортостана.