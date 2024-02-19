Десятки тонн гуманитарной помощи доставили из Башкирии в зону СВО

Десятки тонн гуманитарной помощи доставили из Башкортостана в зону проведения специальной военной операции. Питьевая вода, медикаменты, маскировочные сети, автомобили, бани, специальные средства. В сборе гумпомощи приняли участие предприятия и неравнодушные жители со всей республики. И конечно, бойцы получили именные посылки от своих родных.

Детские открытки, сделанные своими руками, согревают в блиндажах даже лучше, чем печки-буржуйки, говорит доброволец из Бижбулякского района с позывным «Кенгер». Когда вернётся домой, хочет найти школьников, чтобы лично поблагодарить их за поддержку. А пока, пользуясь случаем, передает привет своим землякам.

Для главы Бижбулякского района это уже шестая поездка на Донбасс. Он лично передает посылки своим землякам, которые служат в Запорожской области, а также в полку «Башкортостан» на Краснолиманском направлении.

Башкортостан стал первым регионом России, из которого абсолютно все главы муниципалитетов побывали в зоне СВО, лично привозили гумпомощь для своих земляков. И с каждым разом объёмы гуманитарной поддержки растут.

Десятки тонн питьевой воды, медикаменты, маскировочные сети, переносные печки, автомобили. В качестве гуманитарной помощи бойцам по их заявкам также отправили и специальные средства – квадрокоптеры и тепловизоры.