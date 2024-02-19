Телемост связал бойцов СВО с родными из Уфы

Телемост связал госпитализированных бойцов с их семьями, которые находятся в Уфе. Родители, жены и близкие участников СВО смогли увидеться и пообщаться. Военнослужащие попали в Луганский госпиталь после ранения при выполнении боевых задач.
Каждый смог провести беседу индивидуально. Онлайн-соединение с зоной проведения спецоперации в преддверии 23 февраля обеспечило Минобороны страны. Встреча завершилась выступлением артистов Центрального военного округа и награждением солдат знаком отличия «Отважные».