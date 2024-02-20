В Башкирии увеличивают производство сахара

Подсластить этот год в Башкортостане намерены производители сахара. Они увеличивают производство. По сравнению с прошлым сезоном показатели уже выросли почти на 5 %. Работа по переработке свёклы стартует ежегодно в сентябре. По состоянию на середину февраля Чишминский и Раевский сахарные заводы выпустили 213 тыс. тонн сладкого продукта.

С работниками моечного отделения операторы говорят на чистоту. От этого зависит качество будущего продукта. Маршрут от свёклы до сахара отслеживают операторы. Заводчане работают десятилетиями, а Айрат Фатхутдинов трудится здесь с самого открытия предприятия.

Работа с каждым годом становится только слаще, увеличиваются объёмы. Больше посевов свёклы – больше требуется и мощности для её переработки. Валовый урожай в прошлом сезоне вырос на 200 тыс. тонн, собрали 1,6 млн тонн. Вслед за сельхозпроизводителями – увеличили показатели и сахарные заводы. Предприятие Альшеевского района участвовало в республиканской программе по реконструкции.

Сырьё проходит 5 этапов: мойку, диффузию, очистку сока, выпаривание и уваривание утфеля, в результате которого и получают кристаллы сахара. Каждый час лаборанты производят анализы.