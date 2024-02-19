В Уфе началось строительство объекта придорожного сервиса в микрорайоне Сипайлово. Его открытие ожидается летом. По плану, в многофункциональном центре разместят кафе, аптеку, гостиницу, сувенирные лавки и другие удобства. В инвестиционный проект направлено 100 млн рублей.
Под строительство бесплатно выделили земельный участок. Кроме того, предусмотрены государственные субсидии предпринимателям для организации бизнеса.
Опыт возведения в республике объектов в едином стиле признан одной из лучших практик в России. Председатель Правительства страны Михаил Мишустин высоко ценил проект Башкортостана.
Строительство придорожного сервиса позволит комфортно передвигаться на большие расстояния. Михаил Мишустин призвал глав других субъектов обратить внимание на успешный опыт. В прошлом году в Башкортостане ввели в эксплуатацию 235 придорожных сервисов. Для реализации инициатив привлечено 1 млрд 900 млн рублей.