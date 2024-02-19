В Уфе началось строительство объекта придорожного сервиса

В Уфе началось строительство объекта придорожного сервиса в микрорайоне Сипайлово. Его открытие ожидается летом. По плану, в многофункциональном центре разместят кафе, аптеку, гостиницу, сувенирные лавки и другие удобства. В инвестиционный проект направлено 100 млн рублей.

Под строительство бесплатно выделили земельный участок. Кроме того, предусмотрены государственные субсидии предпринимателям для организации бизнеса.

Опыт возведения в республике объектов в едином стиле признан одной из лучших практик в России. Председатель Правительства страны Михаил Мишустин высоко ценил проект Башкортостана.