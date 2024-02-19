Лыжница из Уфы была признана самой быстрой лыжницей в России

Лыжница из Уфы Наталья Бабчина завоевала суперкубок российских лыжных марафонов RussiaLoppet. Соревнования проходили в 8-ми регионах страны. Спортсменка с успехом пробежала все 10 марафонов. По итогам забегов представительница Башкортостана была признана самой быстрой лыжницей в России среди дистанционных лыжников. С победительницей встретилась наша съемочная группа.

В лыжные гонки Наталья Бабчина пришла в 11 лет. Сначала была любителем. Позже увлечение переросло в профессиональный спорт. За её плечами победы на чемпионатах России и первенстве мира. 5 лет Наталья выступала за сборную страны, а также принимала участие в олимпийских играх в Сочи. Сейчас она тренирует ребят и продолжает выступать в соревнованиях.

Наталия Бабчина, победительница Российских лыжных марафонов

Первый марафон проходил в Самаре, там было 34 километров, потом мы поехали с моим учеником в Первоуральск, там 50 километров было. На каждый марафон ездил со мной мой муж, без него никуда. Он мне и лыжи готовил, и помогал, и кормил, и поил.

Принять участие в марафонах Наталья решила спонтанно. Там выступали ее воспитанники. Она лишь тренировалась вместе с ними. Но на этапе в Екатеринбурге решила вступить в борьбу за суперкубок. За 10 марафонов Наталья набрала около 580 очков. Тем самым обогнав принципиальную соперницу из Москвы Варвару Прохорову.

Наталия Бабчина, победительница Российских лыжных марафонов

В этом году все-таки, я не покидаю эту мечту, цель, чтобы пробежать, как благо-бегун здесь. Здесь хорошая трасса, хорошие условия, хорошая организация на уфимском марафоне.