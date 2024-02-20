Доброволец из Башкирии передает привет своему другу

Боец-контрактник с позывным «Апостол» находится на передовой СВО с осени прошлого года. Сначала он воевал в рядах ЧВК «Вагнер», позже подписал контракт с Минобороны страны, рассказывает корреспондент издания «Куюргаза» Нияра Кашапова.

Сам воин отмечает, что «Вагнер» — это настоящая школа мужества. Там их научили выживать в самых сложных условиях и подставлять плечо боевым товарищам. И это было особо ценным, отмечает мужчина.

В зоне СВО служит и средний брат «Апостола» с позывным «Броник». Он ушел на фронт добровольцем весной 2023-го. Дома бойцов ждут родители и старший брат.

До начала проведения спецоперации наш герой работал в строительной сфере. Про таких говорят: «у него золотые руки»: делает все быстро да так, что не придраться. Все шло свои чередом, но в какой-то момент он решил, что его место там – среди земляков, которые отстаивают интересы Родины и защищают наш народ.

Наш земляк побывал на Донецком направлении, в составе батальона он освобождал Артемовск и Богдановку.

В разговоре «Апостол» очень просил передать привет своему закадычному другу Лёне, с которым они ходили в один детский сад, а потом учились в одной школе.

Этой дружбой я очень дорожу. Он поймёт, от кого привет. Доброволец СВО, позывной «Апостол»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.