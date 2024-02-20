В Башкирии пожар уничтожил дом и унёс жизнь сельчанина

Огнём охватило жилой бревенчатый дом. Первым возгорание заметил пожарный, который случайно проезжал мимо дома, находясь вне смены. Так как дверь была отрезана огнём, пожарный проник в дом через окно и нашёл в дыму женщину. Ему удалось вытащить её на воздух. К этому моменту к горящему дому подоспели его коллеги. Локализовать пожар удалось за 30 минут, а ликвидировать спусти ещё 15.