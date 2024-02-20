В Башкирии пожар уничтожил дом и унёс жизнь сельчанина

19 февраля в селе Архангельское произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС региона.
Огнём охватило жилой бревенчатый дом. Первым возгорание заметил пожарный, который случайно проезжал мимо дома, находясь вне смены. Так как дверь была отрезана огнём, пожарный проник в дом через окно и нашёл в дыму женщину. Ему удалось вытащить её на воздух. К этому моменту к горящему дому подоспели его коллеги. Локализовать пожар удалось за 30 минут, а ликвидировать спусти ещё 15.
34-летняя спасенная женщина была госпитализирована с признаками отравления продуктами горения. Также в доме был найден 55-летний мужчина – его спасти, к сожалению, не удалось.
Фото: МЧС по РБ.