В Башкирии волонтеры провели мастер-класс по созданию приспособлений для бойцов СВО

В Кушнаренково прошел мастер-класс по изготовлению «сухого» душа, браслета жизни и маскировочной сети. Всё это волонтеры Кушнаренковского района осваивают сами и передают опыт другим.

В волонтерском штабе имени Шаймуратова на мастер-класс собрались люди самых разных профессий и интересов. Оказалось, что делать всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. «Сухой» душ прекрасно помогает поддерживать гигиену в условиях нахождения солдат в окопах и блиндажах. Волонтеры показали, как плести маскировочные сети узором «G».