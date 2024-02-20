Имам-хатыб Лутфулла Гареев из Буздякского района отмечает 95-летие

Желаю всем, чтобы сбылись их мечты. Самое главное в этой жизни, чтобы было благополучие. А сами люди должны стремиться к духовной чистоте, к заботе о своем здоровье, и чтобы растили детей. И пусть Всевышний защищает всех от бед.

Лутфулла Гареев, имам-хатыб мечети с. Тюрюшево