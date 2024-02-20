Имам-хатыб Лутфулла Гареев из Буздякского района отмечает 95-летие

Имам-хатыб мечети села Тюрюшево Буздякского района Лутфулла Гареев отметил 95-летний юбилей. Поздравить его пришли не только односельчане, но и жители разных городов и районов республики. В первую очередь это священнослужители, для многих из которых Лутфулла Гареев является духовным наставником.

К слову, мечеть в родном селе появилась именно благодаря усилиям имам-хатыба. На протяжении всего дня он принимал поздравления. Несмотря на преклонный возраст, имам-хатыб бодр духом и продолжает исполнять в полной мере обязанности духовного наставника. Лутфулла Гареев о себе рассказывать не любит. А в интервью дал наставление всем.

Желаю всем, чтобы сбылись их мечты. Самое главное в этой жизни, чтобы было благополучие. А сами люди должны стремиться к духовной чистоте, к заботе о своем здоровье, и чтобы растили детей. И пусть Всевышний защищает всех от бед.

Лутфулла Гареев, имам-хатыб мечети с. Тюрюшево
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