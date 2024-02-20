Бойцы батальона имени Шаймуратова получили награды от Главы Башкирии
Военнослужащие батальона
имени Героя России Минигали Шаймуратова за успешное выполнение боевых задач награждены
медалями генерала Шаймуратова, рассказал заместитель командира роты по
военно-политической работе батальона с позывным «Шаман». Бойцы получили их из
рук командира батальона с позывным «Медведь». Он передал нашим бойцам слова благодарности
и поздравления с наступающим Днем защитника Отечества от Главы Башкирии Радия
Хабирова.
Всех награждённых поздравляю. Тех, кто ещё не получил медаль, наградим. Самое главное — остаться живым и биться до Победы. Носите медали имени Шаймуратова с гордостью. Вы заслужили их.
Боец СВО, комбат, позывной «Медведь»
Как отметил заместитель
командира роты, в настоящее время наши земляки находятся на передней линии
боевого соприкосновения, бои с противником идут без перерывов.
Напомним, ранее первый
вице-премьер правительства Башкирии, офицер политотдела третьего армейского корпуса
Азат Бадранов, который служит в зоне СВО, заверил, что воины батальона имени
Шаймуратова с гордостью носят имя легендарного комдива.
История комбата батальона ярко иллюстрирует доблесть и отвагу этого воинского формирования. Комбат с позывным «Медведь» пришёл в батальон добровольцем в звании старшего лейтенанта. Далее с командира роты вырос до комбата, досрочно получил сначала капитана и совсем недавно звание майора. Подвиги комбата отмечены тремя орденами Мужества (дальше только звезда Героя России). На Артёмовском направлении противник устроил настоящую охоту за «Медведем», за его голову нацисты предложили награду в несколько десятков тысяч долларов, его пытались убить в командном пункте высокоточной ракетой, которая оставила воронку диаметром 20 метров и глубиной 3 метра. В общем, «шаймуратовцы» — это доблесть и отвага, очень мужественные люди, следуют лозунгам генерала Шаймуратова «башкиры отступать не умеют» и Радия Хабирова — «своих не бросаем».
Азат Бадранов, первый вице-премьер правительства РБ, боец СВО