В Башкирии найден мертвым 14-летний мальчик

В минувшую пятницу в Стерлитамаке случилась трагедия. По предварительной версии правоохранителей, 14-летний подросток ушел из жизни добровольно. Его родные нашли его мертвым дома.

Уточняется, что мальчика нельзя было назвать примерным: у него была статья «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Недавно в школе он поссорился со своим сверстником. После этого в семье испортились взаимоотношения.