Студентам БГМУ рассказали о возможностях проекта «Твой ход»

Реализовать свой проект, стать амбассадором, пройти стажировку и делиться идеями, проявлять себя и выиграть денежный приз и другие подарки. Такую возможность студентам предоставил всероссийский проект «Твой ход». В стенах Башкирского медуниверситета наставники проекта провели беседу и мастер-классы для студентов-медиков, где рассказали о своем проекте и его преимуществах.

Сегодня участниками сообщества являются более 1,5 млн студентов из 73 регионов страны, в том числе из Башкортостана. В состав региональной команды входят ребята, учащиеся во всех ведущих вузах республики, двое из которых в прошлом году стали обладателями приза в размере 1 млн рублей.