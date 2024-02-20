В Башкирии прошел Росгвардейский бал

В полилингвальной школе №23 г. Стерлитамака прошел пятый ежегодный Росгвардейский бал. В актовом зале школьники показали небольшую постановку о становлении России в годы правления Петра I. А после в зале прошел уже сам бал, где ребята вместе со своими наставниками исполнили вальс.

Кроме того, ученики классов Росгвардии продемонстрировали свои навыки строевой и тактической подготовки. В этом году ежегодный бал был посвящен пятилетию учебного заведения. Главными героями стали учащиеся профильных классов федеральных войск Национальной гвардии, а также ученики класса им. Минигали Шаймуратова.