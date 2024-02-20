В центре Уфы задержали автоледи за опасный дрифт

Сотрудники ДПС остановили машину. За рулем оказалась девушка, 2004 года рождения. Она нигде не работает и не учится. Кроме того, является злостной нарушительницей правил дорожного движения.

Как подсказала база данных, автоледи получила права в 2022 году. По состоянию на сегодняшний день она 120 раз привлекалась к ответственности: 55 раз – за тонировку, 40 раз – за превышение скоростного режима и дважды – за управление автомобилем водителем без прав.