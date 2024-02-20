В Башкирии стартовал прием конкурсных проектов ППМИ

В Башкортостане стартовал прием конкурсных проектов программы поддержки местных инициатив. Отдельно отбор проходят городские округа, а также городские и сельские поселения. Заявители предоставляют в комиссии оператора конкурса пакет документов в бумажном и электронном виде на флешке.

Отбор проходит в Доме Евразийского НОЦ и продлится до 19 марта включительно. На один проект ППМИ выделяется до 1 млн 200 тыс. рублей. В прошлом победителями программы стали более 700 участников.

Кроме того, там же завершается прием проектов на конкурсный отбор школьного инициативного бюджетирования и по развитию сети предуниверсариев. Всего подано более 250 проектов. Из бюджета республики на один проект школьного инициативного бюджетирования выделяется до 500 тысяч рублей, а на проект предуниверсариев – до 2 млн.