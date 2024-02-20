Программист из Уфы разработал электромобиль для людей с ОВЗ

Уфимский программист Ильгиз Фазлыев разработал электромобиль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Свое изобретение он презентовал на региональном форуме «Сильные идеи для нового времени». Транспортное средство предполагает максимум комфорта для поездки и управления.

Электрокар чутко откликается на каждое движение джойстика. Он заменяет руль. А управлять можно одним пальцем. Электромобиль с инновационными функциями разработал уфимский программист Ильгиз Фазлыев. Идеей загорелся два года назад. Он отмечает, что инвалидные коляски делают таким образом, чтобы их можно было использовать дома и на улице. Вот только с проходимостью, к примеру, по щебеночной дороге у них большие проблемы.

Электромобиль, собранный из деталей российского производства, может развивать скорость до 80 км/ч. Однако ее планируют снизить в два раза для безопасности. Эти и другие планы Ильгиз Фазлыев озвучил на региональном форуме «Сильные идеи для нового времени». Причем разработка может использоваться в разных сферах.