В Уфе студенты соревнуются в первой открытой интеллектуальной игре «Оскон»

Организатором выступает Торгово-экономический колледж при содействии Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Участниками стали шесть команд.

Каждой нужно было пройти четыре этапа. В первую очередь, это визитка, а после уже нужно было состязаться в квизе. Игрокам предстояло ответить на более чем два десятка вопросов по башкирской литературе, фольклору, культуре.

Кроме того, каждая команда должна была подготовить ролик на тему популяризации башкирского языка и представить проектную работу по теме. Также нужно было представить на суд жюри инсценировку по одной из башкирских сказок. По итогам дня соревнований победу одержала команда Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.

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