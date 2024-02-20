В Уфе студенты соревнуются в первой открытой интеллектуальной игре «Оскон»

Организатором выступает Торгово-экономический колледж при содействии Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Участниками стали шесть команд.

Каждой нужно было пройти четыре этапа. В первую очередь, это визитка, а после уже нужно было состязаться в квизе. Игрокам предстояло ответить на более чем два десятка вопросов по башкирской литературе, фольклору, культуре.