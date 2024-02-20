«Башкортостан – Беларусь»: итоги бизнес-форума в Минске

Башкортостан и Беларусь продолжают наращивать обороты в отношениях двух республик. Новые задачи поставили на форуме «Башкортостан – Беларусь» в Минске. Башкирскую делегацию возглавил Радий Хабиров. Стороны подписали новые соглашения и определили дальнейшие шаги сотрудничества. Подробности – в нашем специальном репортаже.

Между Минском и Уфой, городами-побратимами, чуть больше двух тысяч километров. Раз в неделю летает прямой рейс, но это пока. Планируют увеличить их количество пропорционально растущему числу туристов и деловых визитов.

Для Башкортостана Беларусь – не только братская республика, но и главный партнер. Каждая встреча укрепляет дружбу и рождает новые проекты. Первой точкой посещения башкирской делегации в Минске в эту поездку стал индустриальный парк «Великий камень». И назвать его великим вполне уместно: на площади более 110 квадратных километров работают производства 127 резидентов.

В стране по количеству индустриальных технопарков Башкортостан занимает лидирующие позиции. Спрос на производственные площадки с готовой инфраструктурой только растет. Они позволяют существенно сократить затраты инвесторов.

Мультикоптер – летательный аппарат, построенный по вертолётной схеме. Компания, выпускающая их, – резиденты индустриального парка и партнеры наших аграриев уже не первый год. Сельхозпредприятия республики используют на полях агродроны, собранные здесь. Однако у Башкортостана также большие компетенции как в авиа-, так и в вертолетостроении. Окрылить кооперационные связи в беспилотной и пилотируемой авиации планируют в двустороннем порядке.

С небес на землю – Минский автозавод также давний друг Башкорстана, уже порядка пяти лет. Троллейбус марки «Горожанин», который впервые презентовали в прошлом году в Уфе, свой маршрут начинает на МАЗе. 30% комплектующих выпускается в Беларуси, до 25, включая жгутовое и электрооборудование, – уфимским предприятием. Вопреки санкционным вызовам транспорт собирают без использования импортных деталей.

Два предприятия – Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и МАЗ – совместно займутся новым проектом. Документы подписаны, площадка для производства определена – особая экономическая зона «Алга». Во-первых, будут выпускать больше техники, планируется, что в два раза. Кроме того, расширят модельный ряд, например, начнут выпускать сочлененный троллейбус: простым языком – «гармошка». Повышенная вместимость транспорта актуальна для таких больших городов, как Уфа.

Курс двух республик – наращивать объемы в машиностроении. Беларусь лидирует в мире по производству большегрузных автомобилей. Одной из площадок, где будут собирать сложную технику, отныне станет Башкортостан. Для производства вновь выбрана экономическая зона «Алга», которую, к слову, будут расширять. Предприятие АМКОДОР уже производит на этой территории зерносушильные комплексы. На новом заводе будут собирать экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры. Что примечательно, для этих инвестпроектов рекордные сроки возведения – в течение года. Объём инвестиций в проект АМКОДОР «Алга» – так будет называться завод – оценивается более чем в 7,5 млрд рублей. Рабочие места откроются для тысячи людей.

Беларусь и Башкортостан как РБ в квадрате – сотрудничество преумножает экономику в условиях внешних вызовов. Новые цели – увеличить товарооборот между республиками и достичь отметки в миллиард долларов.

Только за прошлый год состоялось свыше 15 визитов делегаций Башкортостана в Беларусь и 25 ответных. Подписано более 60 документов, соглашений, меморандумов. Решения не остаются на бумаге. Все устные договорённости вписываются в дорожную карту – из 100 пунктов, содержащихся в ней, 40 процентов уже реализовано.

Теоретическая часть форума сразу подкрепляется практикой. В холле Дворца Республики, главного культурного и делового центра Минска, несколько часов работала B2B-площадка.

По итогу количество встреч за несколько часов между бизнесменами перевалило за полтысячи. Уральский пружинный завод достиг договоренностей о поставках пружин на минские предприятия, «Туймазытехуглерод» предварительно согласовали с компанией «Резинотехника» ежемесячные поставки технического углерода. Четыре предприятия из Беларуси заинтересовались поставками реагентов из Башкортостана и сообщили о готовности к проведению их лабораторных испытаний.

Эти ленточки руководители двух республик как символ дружбы повязали на дерево. Связь необходимо поддерживать не только через экономику. Культурный код башкир расшифрован, вернее, распробован – через кыстыбый и бауырсак. Ну а бренд «Башкирский мед» давно вышел за пределы страны.

Так получилось, что Минск в эти дни принимал не только рабочую делегацию, но и туристов «серебряного» возраста. В прошлом году в Белоруссии отдохнули более 1000 пенсионеров – участников проекта «Башкирское долголетие». С главой республики отдыхающие встретились на Минской ратуше, которая превратилась в эти дни в маленький Башкортостан.

Во время рабочего визита в союзное государство Радий Хабиров встретился с председателем Витебского облисполкома. Александр Субботин пригласил делегацию Башкортостана на XI Форум регионов Беларуси и России, который пройдёт летом в Витебске. А в прошлом году хозяйкой мероприятия была Уфа. Субботин отметил, что подготовку они уже начали, но кое-что подсмотрели у Башкортостана, который задал высокую плану событию.