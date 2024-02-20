В Башкирии филиалы колледжей будут открыты в приграничных районах

Сейчас идет борьба за человеческие ресурсы. Ряд предприятий предлагает работу. И я всегда говорю — давайте защищать наши ресурсы. Говорю образно, мы не во вражеском окружении живем, но конкуренции никто не исключал. Я бы просил вас представить предложения по развитию — созданию новых филиалов или открытию новых специальностей на территориях, которые примыкают к другим субъектам. Как мы с вами сделали в Месягутово, в Акъяре. Чтобы девочки и мальчики, которые отучились, оставались дома, никуда не ездили, это лишние переживания родителей и затраты. Человеческие ресурсы — это главное богатство. На это обратите внимание. Очень важно, чтобы студенты жили в хороших условиях.

Радий Хабиров, Глава Башкирии