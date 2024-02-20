В Башкирии филиалы колледжей будут открыты в приграничных районах

Глава Башкирии поручил открыть филиалы колледжей в приграничных районах. Так, на оперативном совещании правительства министр образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин рассказал о реализации федерального проекта «Профессионалитет».
Данный проект имеет значительную поддержку со стороны правительства республики, на его реализацию ежегодно выделяются средства из бюджета республики на проведение капитального ремонта. Из республиканского бюджета в 2022 году выделено 114,5 млн рублей, в 2023 году - 253 млн рублей. В 2024 году в республике будут созданы еще 6 кластеров, всего их станет 14, на их создание привлечены 1,152 млрд рублей федеральных средств. По количеству создаваемых центров наша республика лидирует в России, занимает первое место.
Отраслевые и опорные предприятия и организации принимают непосредственное участие в формировании структуры и объема контрольных цифр приема, увеличиваются контрольные цифры по востребованным профессиям и специальностям. Так, например, в 2023 году увеличены КЦП: Информатика и вычислительная техника, Машиностроение, Эксплуатация беспилотных авиационных систем, Сестринское дело, Образование и педагогические науки, Химические технологии. Развивается сетевая форма обучения, участниками федерального проекта «Профессионалитет» в сетевом взаимодействии стал 51 колледж. В соответствии с программой популяризации федерального проекта «Профессионалитет», утвержденной правительством республики, развиваются новые направления в профориентационной деятельности, проводятся масштабные единые дни открытых дверей. Особенно важным является то, что результатом работы кластеров становится обеспечение трудоустройства выпускников и устранение кадрового дефицита приоритетных отраслей экономики и социальной сферы республики.