Глава Башкирии поручил начать подготовку к включению площадок Агидели в состав ОЭЗ «Алга»

Сроки установлены. Радий Хабиров поручил к 1 июня найти системных инвесторов для расширения особой экономической зоны «Алга». Речь идет о земельных участках города Агидель. Для увеличения площади ОЭЗ также планируют задействовать территории в Уфимском районе и Салавате. Там резиденты уже найдены.
Без привлечения инвесторов в Агидель невозможно будет подать заявку на включение земельных площадок города в состав особой экономической зоны. Заинтересовать вкладчиков планируют при помощи транспортной инфраструктуры.