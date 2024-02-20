Глава Башкирии поручил начать подготовку к включению площадок Агидели в состав ОЭЗ «Алга»

Сроки установлены. Радий Хабиров поручил к 1 июня найти системных инвесторов для расширения особой экономической зоны «Алга». Речь идет о земельных участках города Агидель. Для увеличения площади ОЭЗ также планируют задействовать территории в Уфимском районе и Салавате. Там резиденты уже найдены.

Без привлечения инвесторов в Агидель невозможно будет подать заявку на включение земельных площадок города в состав особой экономической зоны. Заинтересовать вкладчиков планируют при помощи транспортной инфраструктуры.

На начало 2024 года инвесторы вложили в развитие производств 6 млрд рублей и создали 928 рабочих мест. Так, в 2021 году на площадках ОЭЗ запустили свои производства промышленное объединение «Аркада» и компания «ЗУР». А в 2023 году – фабрика ZASPORT и предприятие «АМКОДОР-Агидель». В стадии реализации находятся ещё пять проектов, завершить которые планируют в 2025-2026 годах.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
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