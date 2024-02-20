Глава Башкирии поручил начать подготовку к включению площадок Агидели в состав ОЭЗ «Алга»

На начало 2024 года инвесторы вложили в развитие производств 6 млрд рублей и создали 928 рабочих мест. Так, в 2021 году на площадках ОЭЗ запустили свои производства промышленное объединение «Аркада» и компания «ЗУР». А в 2023 году – фабрика ZASPORT и предприятие «АМКОДОР-Агидель». В стадии реализации находятся ещё пять проектов, завершить которые планируют в 2025-2026 годах.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан