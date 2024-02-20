Радий Хабиров ознакомился с возможностями новой поликлиники в Нагаево

В уфимском поселке Нагаево заработала новая поликлиника для взрослых и детей. Глава республики Радий Хабиров сегодня ознакомился с возможностями медучреждения. Оно оснащено необходимым оборудованием для обследования и оказания первичной медпомощи.

Ежедневно поликлинику смогут посещать 320 человек. В детском блоке ведут прием врачи-педиатры. Работают отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, пункт забора анализов. Во взрослом блоке есть процедурный кабинет, имеется отдельный бокс для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, терапевтическое отделение, женская консультация и физиотерапевтический кабинет. Приём также ведут узкие специалисты.