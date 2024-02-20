Муниципалитеты Башкирии должны до 1 марта представить план мероприятий для людей с ОВЗ

До 1 марта муниципалитеты должны представить в Министерство семьи, труда и соцзащиты региона планы по проведению мероприятий Года заботы о людях с ОВЗ. Такое поручение дали на совещании правительства с участием глав администраций городов и районов.

43 муниципалитета уже представили свои планы. Однако, как отметили представители Минтруда, у некоторых отсутствуют мероприятия по поддержке участников СВО и членов их семей, а также предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Это нужно исправить.