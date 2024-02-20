В Башкирии задержаны браконьеры, пристрелившие пять кабанов

В минувшее воскресенье во время рейда в Абзелиловском районе поступила информация об охотниках, которые преследовали кабанов на снегоходах.

Подробности нам рассказали в пресс-службе минэкологии Башкирии. В рейдовых мероприятиях принимал участие госинспектор ведомства, а также сотрудники ассоциации охотников и рыболовов республики.

Всех подозреваемых задержали. На месте охоты обнаружены останки пяти кабанов. Установлено, что разрешений на добычу этих животных у браконьеров не было. Природе нанесен серьезный ущерб, его размеры уточняются.

Возбуждено уголовное дело.