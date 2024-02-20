Сотрудники аппарата Правительства Башкирии присоединились к донорскому движению

Сотрудники аппарата Правительства Башкортостана посетили Республиканскую станцию переливания крови. Сегодня около 30 чиновников присоединились к донорскому движению. По мере развития медицины потребность в донорской крови и её компонентах постоянно растет. Чем высокотехнологичнее помощь, тем больше требуется количество компонентов крови.

В переливании нуждаются пострадавшие в ДТП, пациенты с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больные онкологией и заболеваниями крови, новорожденные с различными патологиями. В прошлом году в республике доноры сдали 40 тонн крови.

Мужчины могут сдавать цельную кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех раз. Между процедурами должно пройти не менее 60 дней. Плазму можно сдавать ещё чаще – каждые две недели. Процедура забора несложная, для новичков она займет час времени, для постоянных доноров – полчаса. Врачи рекомендуют сдавать кровь утром. Но перед этим необходим легкий полезный завтрак.