В Караидельском районе прошел фестиваль в рамках конкурса «Трезвое село»

В селе Абызово Караидельского района прошел фестиваль «Счастье там, где ты!». Это мероприятие в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Праздник спорта, здорового образа жизни, интеллекта и красоты. Участники соревновались в футболе в валенках, перетягивании каната, беге в мешках и чехарде.

Организовали мастер-классы по изготовлению мочалок из лыка, пошиву полотенец, гончарной работе, созданию кокошников, резьбе по дереву, робототехнике. Каждый нашел занятие по душе.