В Башкирии детская театральная студия представила спектакль «Что такое Родина?»

В Уфимском районе детская театральная студия представила свой первый отчетный спектакль «Что такое Родина?». Спектакль представляет собой постдраматическую постановку. В ней нет главного героя. Персонаж каждого маленького актера в равной степени важен – это условность, которая показывает единую структуру Родины.
Все актеры на сцене в белых, синих и красный костюмах – цветах флага России. К слову, формат подачи материала необычен тем, что роли представляют собой философские монологи о вечных ценностях – семье, дружбе, преданности.