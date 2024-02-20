В Башкирии детская театральная студия представила спектакль «Что такое Родина?»

В Уфимском районе детская театральная студия представила свой первый отчетный спектакль «Что такое Родина?». Спектакль представляет собой постдраматическую постановку. В ней нет главного героя. Персонаж каждого маленького актера в равной степени важен – это условность, которая показывает единую структуру Родины.