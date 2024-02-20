Власти и население Башкирии едины в запрете на разработку хребта Ирандык

Глава Башкирии принял решение о запрете геологоразведки и разработки недр на хребте Ирандык в Баймакском районе. И правительство, и население республики единогласно в вопросе. Министерство экологии рассмотрит решение о создании особо охраняемой природной территории на данном участке.

Фото №1 - Власти и население Башкирии едины в запрете на разработку хребта Ирандык

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил в эфире программы «Честно говоря», что его ведомство уже подготовило соответствующую документацию и выходит с инициативой в федеральное минприроды о создании на хребте Ирандык особо охраняемой природной территории. С таким вариантом решения вопроса согласились и Роснедра, так что в ближайшее время на карте республики появится еще одна заповедная территория.

Мы всегда выступали за то, чтобы хребет Ирандык был особо охраняемой природной территорией. Это места с уникальной природой и биоразнообразием.

Нияз Фазылов

По словам Нияза Фазылова, идея создания здесь заповедной территории зрела давно. Так, расположенное неподалеку озеро Талкас имеет статус ООПТ, теперь, благодаря принципиальной позиции руководства республики, его получит и хребет Ирандык.

Инициативу республиканских властей поддержали общественники и жители Зауралья, беспокойство которых вызвали геологи, в прошлом году проводившие на территории хребта разведочные работы. Как оказалось, Роснедра проводили здесь плановую проверку для актуализации информации об имеющихся полезных ископаемых.

Роснедра заключили госконтракт с компанией-подрядчиком на геологическое изучение этой территории, исследование наличия здесь залежей марганца. Для республики это стало неожиданностью, с Башкирией заключение такого контракта не согласовывали. Мы выезжали в Темясово, встречались с подрядчиком и представителем Роснедр и смогли найти взаимопонимание.

Нияз Фазылов

Таким образом, изучение территории ограничилось лишь анализом документов (ранее, в 1930-е и 1970-е годы здесь также проводились исследования недр). Было принято решение не продолжать на хребте Ирандык изыскательские работы.

Общими усилиями власти и общества в Башкирии удалось не только сохранить уникальные природные богатства, но и восстановить историческую справедливость. Ранее уже принимался республиканский документ о придании хребту охранного статуса, но более 10 лет назад он был снят. Как пояснил Нияз Фазылов, по документам лесоустройства, эта территория и сейчас относится к особо охраняемой, возникшая правовая коллизия в ближайшее время будет исправлена.

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