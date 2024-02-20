Власти и население Башкирии едины в запрете на разработку хребта Ирандык

Глава Башкирии принял решение о запрете геологоразведки и разработки недр на хребте Ирандык в Баймакском районе. И правительство, и население республики единогласно в вопросе. Министерство экологии рассмотрит решение о создании особо охраняемой природной территории на данном участке.
Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил в эфире программы «Честно говоря», что его ведомство уже подготовило соответствующую документацию и выходит с инициативой в федеральное минприроды о создании на хребте Ирандык особо охраняемой природной территории. С таким вариантом решения вопроса согласились и Роснедра, так что в ближайшее время на карте республики появится еще одна заповедная территория.
По словам Нияза Фазылова, идея создания здесь заповедной территории зрела давно. Так, расположенное неподалеку озеро Талкас имеет статус ООПТ, теперь, благодаря принципиальной позиции руководства республики, его получит и хребет Ирандык.
Инициативу республиканских властей поддержали общественники и жители Зауралья, беспокойство которых вызвали геологи, в прошлом году проводившие на территории хребта разведочные работы. Как оказалось, Роснедра проводили здесь плановую проверку для актуализации информации об имеющихся полезных ископаемых.
Таким образом, изучение территории ограничилось лишь анализом документов (ранее, в 1930-е и 1970-е годы здесь также проводились исследования недр). Было принято решение не продолжать на хребте Ирандык изыскательские работы.
Общими усилиями власти и общества в Башкирии удалось не только сохранить уникальные природные богатства, но и восстановить историческую справедливость. Ранее уже принимался республиканский документ о придании хребту охранного статуса, но более 10 лет назад он был снят. Как пояснил Нияз Фазылов, по документам лесоустройства, эта территория и сейчас относится к особо охраняемой, возникшая правовая коллизия в ближайшее время будет исправлена.