Власти и население Башкирии едины в запрете на разработку хребта Ирандык

Общими усилиями власти и общества в Башкирии удалось не только сохранить уникальные природные богатства, но и восстановить историческую справедливость. Ранее уже принимался республиканский документ о придании хребту охранного статуса, но более 10 лет назад он был снят. Как пояснил Нияз Фазылов, по документам лесоустройства, эта территория и сейчас относится к особо охраняемой, возникшая правовая коллизия в ближайшее время будет исправлена.