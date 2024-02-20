Жители Башкирии активно участвуют в сборе гумпомощи для бойцов СВО

Жители села Тюрюшево Буздякского района активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне СВО. Женщины со всей деревни собираются в местном ДК.

Сейчас они изготавливают браслеты выживания и вяжут шерстяные носки для солдат. За работой поют народные песни. Таким коллективом они сшили не один десяток пар. У каждой мастерица – своя технология работы.