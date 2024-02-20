Жительница Уфы отметила столетний юбилей

Пережить Великую Отечественную войну, перестройку, развал СССР и личные драмы, но при этом сохранить бодрость духа. Жительница Уфы Асия Каримова отметила 100-летний юбилей. Поздравить пришли родные, близкие, представители районной администрации.

И это главный жизненный принцип Асии Каримовой. Старалась и в учёбе, и в работе, и в семье. В 17 лет начала трудиться на заводе, потом отучилась на работника торговли. Как лучшему продавцу ей всегда доверяли стажеров. Но удавалось Асие Мавлиевне сохранять и домашний уют.

Супруг – Нияз Каримов, сотрудник спецслужб, начальник отдела по борьбе с хищениями. Большую часть времени посвящал работе. Поэтому все держалось на хрупких женских плечах.