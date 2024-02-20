Жительница Уфы отметила столетний юбилей

Пережить Великую Отечественную войну, перестройку, развал СССР и личные драмы, но при этом сохранить бодрость духа. Жительница Уфы Асия Каримова отметила 100-летний юбилей. Поздравить пришли родные, близкие, представители районной администрации.
И это главный жизненный принцип Асии Каримовой. Старалась и в учёбе, и в работе, и в семье. В 17 лет начала трудиться на заводе, потом отучилась на работника торговли. Как лучшему продавцу ей всегда доверяли стажеров. Но удавалось Асие Мавлиевне сохранять и домашний уют.
Супруг – Нияз Каримов, сотрудник спецслужб, начальник отдела по борьбе с хищениями. Большую часть времени посвящал работе. Поэтому все держалось на хрупких женских плечах.
Секрета долголетия нет. Образ жизни повлиял на судьбу, признаётся долгожитель. Сейчас помогают родные. Луиза Гадельшина – ученица Асии Каримовой – считает юбиляршу своей мамой. Вместе работали, вместе жили. Сегодня весь день Асия Мавлиевна принимает поздравления. В том числе от имени Президента Российской Федерации и Главы Башкортостана.