В Уфимском татарском театре «Нур» прошёл квартирник о любви

Квартирник о любви представили в Уфимском татарском театре «Нур». Его гостями стали школьники и студенты. Представление провели в неформатной обстановке – никаких ролей и рамок, только хорошая музыка и поэзия со смыслом.

В нём молодые артисты исполняли патриотические песни, играли на гитаре, читали стихи Габдуллы Тукая, Мустая Карима, Ангама Атнабаева, Иосифа Бродского, Сергея Есенина, Роберта Рождественского, Анны Ахматовой и других авторов. Творческое пространство располагало к общению. Во время музыкального представления работал также открытый микрофон для зрителей. Посетить мероприятие можно было по «Пушкинской карте».